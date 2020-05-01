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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين لجمهوره عن شهداء سيناء: حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان آسر ياسين، زملائه بإداء التحية إلى شهداء حادث بئر العبد في سيناء، ونشر صورهم عبر هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، متمنيا الشفاء للمصابين.
ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهارده حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".
يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
وتحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.
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