شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين لجمهوره عن شهداء سيناء: حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان آسر ياسين، زملائه بإداء التحية إلى شهداء حادث بئر العبد في سيناء، ونشر صورهم عبر هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، متمنيا الشفاء للمصابين.





ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهارده حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

Advertisements

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.