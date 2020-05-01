شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 مسلسل عمر ودياب.. ربيع وخاطر ينجحان فى تحقيق أمنية العفريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة السابعة من مسلسل عمر ودياب، والتي شهدت العديد من الأحداث الكوميدية خلال المسلسل الذى يذاع على قناتي الحياة وON، حيث شهدت الحلقة نجاح المخطط الذى نفذه عمر ودياب بالتعاون مع العفريت "أحمد فتحي"، بإستعادة جثته عبر الإيقاع بالطبيب مدير المستشفى الذى يتاجر في الأعضاء ليكتشفوا سرقته للجثة.

وذلك في إطار كوميدي بعدما ظهر علي ربيع خلال الحلقة في صورة دكتور مخ وأعصاب في المستشفى بهدف الاحتيال علي الطبيب، كما شهدت الحلقة ظهور الفنان سليمان عيد كضيف شرف، والذى لعب دور صديق خال عمر "على ربيع"، والذى يعمل في مجال البترول، ليتمكن الثنائي عمر ودياب من الاحتيال علي عيد بهدف العمل في شركة البترول، وهو ما حصل بالفعل في نهاية الحلقة.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض على شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.