نقابة الموسيقيين تنعى شهداء الوطن في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نعت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها، شهداء القوات المسلحة، الذين طالتهم يد الإرهاب في سيناء.

وجاء في بيان النقابة الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءا عند ربهم يرزقون"، تنعى نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية شهداء الوطن في بئر العبد، على إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن وسيفه ودرعه".

وتابع البيان: "ويؤكد الفنان هاني شاكر على أن خسة وغدر الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره هو ومن يدعمهم للنيل من أمن وسلامة الوطن، ويؤكد على أن جموع موسيقيين مصر صفا واحدا خلف القيادة السياسية وهم جنود وقت الحاجة لإستمرار رفعة الوطن تحيا مصر وطنا آمنا مستقرا".

واستهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة.