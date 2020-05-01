خالص عزائي.. عمرو دياب ينعى شهداء "بئر العبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نعى النجم عمرو دياب، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. وغرد "دياب"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "رحم الله شهداء الوطن، خالص عزائي لأسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين". Advertisements وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء. وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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