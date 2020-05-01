"يا كفرة".. كيف تفاعل النجوم مع الحادث الإرهابي بـ "بئر العبد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرص العديد من النجوم، على نعي شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وعبر حساباتهم بموقع "تويتر"، غرد النجوم حول الحادث الإرهابي:

أكرم حسني

نعى الفنان أكرم حسني الشهداء، قائلًا: "بنعزي نفسنا النهاردة في شهداء جُدد راحوا ضحية الإرهاب، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ويحفظ مصر".

محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي، حرص على نعي الشهداء ايضًا، وغرد: "رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد إمام

كما تفاعل الفنان محمد إمام أيضًا، وغرد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين، ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

محمود البزاوي

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الفنان محمود البزاوي، نعى شهداء القوات المسلحة، قائلًا: "اللهم أرحم شهداء بئر العبد في شمال سيناء، ربنا يتغمدهم برحمته و يسكنهم فسيح جناته، ويقوينا في الحفاظ على بلدنا العظيمة".

شيرين رضا

كما أعربت الفنانة شيرين رضا عن استيائها من الحادث الإرهابي، وغردت قائلة: "يا كفرة يا ولاد...، الله يلعنكم دنيا وآخرة".

أيمن بهجت قمر

الشاعر أيمن بهجت قمر، غرد حول الحادث الإرهابي ببيت شعر قائلًا: "إرهابي خسيس بيحضر للجنه عريس،

ألف رحمه ونور على شهداء مصر الابطال".

تامر مرسي

المنتج تامر مرسي، نعى الشهداء بإسم أسرة مسلسل الأختيار، قائلًا: "تنعي أسرة مسلسل الأختيار شهداء الوطن".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.