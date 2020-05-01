أمير كرارة ينعى شهداء الوطن في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة ينعى بها شهداء الوطن في سيناء. وكتب كرارة: "رحم الله شهداء الوطن، وربنا يصبر أهلهم". و استهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس.

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