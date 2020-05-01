حصريا: الخليج 365 تنشر صور نجم بوليود الراحل ريشي كابور في المغرب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مايو 2020 01:47 صباحاً - تصوير - محمد بلميلود

توفي صباح اليوم الخميس أيقونة السينما الهندية وأسطورة بوليوود النجم ريشي كابور (والد رانبير كابوور وعم كارينا وكاريشما كابور) عن عمر يناهز 67 سنة. حيث دخل المستشفى مساء أمس بعد أن تدهورت حالته الصحية.وحسب التقارير الطبية للمستشفى، فلقد كان الممثل المشهور يعاني منذ مدة من السرطان الذي أودى بحياته بعد معاناة طويلة ،حيث أمضى قرابة السنة وهو يتعالج في نيويورك.و بعد عودته إلى الهند خلال الأشهر الماضية،تدهورت حالته الصحية مرات عديدة استدعت وضعه تحت المراقبة الطبية.

كان الراحل ممثلاً موهوباً محترفاً في أدائه وإبداعه لأدوار الشخصيات باختلاف أبعادها ، وموهبة نادرة لا يشق لها غبار . وخلال مسيرته الفنية الحافلة بـ155 فيلم ، حاز على عدة جوائز. وكان موته فاجعة لكل معجبيه ومتتبعيه عبر العالم.يذكر أن النجم البوليودي سبق وأن حضر تكريم السينما الهندية في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش خلال 2012. وتنشر "الخليج 365" صورا حصرية التقطتها له آنذاك. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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