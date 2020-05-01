شاهد.. آسر ياسين يوجه رسالة لجمهوره بعد حادث كمين بئر العبد

طالب الفنان اسر ياسين من زملائه و جمهوره بتغير صور حسابتهم الشخصية إلى صورة سوداء حداداً على أرواح شهداء كمين بئر العبد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "ياسين": " حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا Advertisements علشان سلامكم، بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! .. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر ". علشان سلامكم، بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! .. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر ". وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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