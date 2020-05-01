درويش يكشف زيف رجال أحمد خليل في الحلقة الثامنة من "الفتوة"

على مدار الحلقات السابقة تابعنا أزمة صابر الفتوة ( أحمد خليل ) والذي سمع إن أحد اهالي الحي قد دعى عليه، ومنذ تلك اللحظة وهو يخشى إن يكون ظالم.

حاول حسن الجبالي ( ياسر جلال ) إقناعه بضرورة النزول كثيرًا للحارة لمتابعة أحوال الرعية وليعلم ما قد يخفى عليه وما لم يقوله الناس في جلسات المظلمة.

بالفعل بدء الفتوة صابر في

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الخروج لتفقد أحوال الناس ولكن حاول عزمي ( أحمد صلاح حسني ) تأمينه والتأكيد على وجود محبينه فقط، إلا أن تنتهى الحلقة الثامنة من المسلسل بظهور أحد الدراويش ( سليمان عيد ) والذي ظل يصرخ فيه بأن لا أحد يحبه ولم يشهدوا رخاء في عهده ومن ثم وجه حديثه لحسن الجبالي معاتبًا عليه تركه اهالي الحي لهذا الفتوة بعد أن شهدوا زهى عصور الرخاء أيام الفتوة أحمد الجبالي والده.

في سياق آخر مازال حسن الجبالي حائرًا في كيفية التصرف في الكنز ويسأل أحد أصدقائه فينصحه برمي الكنز في النيل للتخلص منه ومن توابعه.

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، هنادي مهنا، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح وغيرهم من نجوم الدراما المصرية. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي ومن إخراج حسين المنباوي.