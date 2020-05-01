درويش يكشف زيف رجال أحمد خليل في الحلقة الثامنة من "الفتوة"

على مدار الحلقات السابقة تابعنا أزمة صابر الفتوة ( أحمد خليل ) والذي سمع إن أحد اهالي الحي قد دعى عليه، ومنذ تلك اللحظة وهو يخشى إن يكون ظالم.
حاول حسن الجبالي ( ياسر جلال ) إقناعه بضرورة النزول كثيرًا للحارة لمتابعة أحوال الرعية وليعلم ما قد يخفى عليه وما لم يقوله الناس في جلسات المظلمة.
بالفعل بدء الفتوة صابر في
في سياق آخر مازال حسن الجبالي حائرًا في كيفية التصرف في الكنز ويسأل أحد أصدقائه فينصحه برمي الكنز في النيل للتخلص منه ومن توابعه.
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، هنادي مهنا، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح وغيرهم من نجوم الدراما المصرية. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي ومن إخراج حسين المنباوي.
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