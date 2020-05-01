المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي شهداء كمين بئر العبد

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمزيد من الحزن، شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد وتدعو الله أن يلهم المصريين الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المجموعة وإدراتها وكافة العاملين
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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