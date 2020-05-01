المهن الموسيقية تنعي شهداء حادث بئر العبد

نعت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية، شهداء الوطن في بئر العبد علي اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد اسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل علي حماة الوطن وسيفه ودرعه. من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل علي حماة الوطن وسيفه ودرعه. وأكد الفنان هاني شاكر علي أن خسة وغدر الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره، هو ومن يدعمهم للنيل من امن وسلامة الوطن، ويؤكد علي ان جموع موسيقين مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لإستمرار رفعة الوطن..تحيا مصر وطنا امنا مستقراً. الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره، هو ومن يدعمهم للنيل من امن وسلامة الوطن، ويؤكد علي ان جموع موسيقين مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لإستمرار رفعة الوطن..تحيا مصر وطنا امنا مستقراً.

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