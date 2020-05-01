أحمد زاهر يتسبب في مقتل زوجة محمد رمضان في سابع حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني "البرنس" بمكالمة هاتفية ل (فتحي) أحمد زاهر، بإتمام عملية مقتل شقيقه (رضوان البرنس) محمد رمضان وزوجته وإبنه.

وتشهد الحلقة موت نجلاء بدر (لبنى) وطفلها إثر حادث مدبر من اشقاء (رضوان البرنس) إنتقاماً منه بعد ان كنب له والده قبل وفاته كل شيء يملكه بيع

وشراء.

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تنتهي أحداث الحلقة بمحاولة أحمد زاهر (فتحي) قتل (رضوان البرنس) محمد رمضان مرة ثانية بعد فشل المحاولة الأولى التي تسببت في مقتل زوجته وابنه فقط، بدخول غرفته بالمستشفى وخلع أنبوب جهاز التنفس، الأمر الذى صدم متابعى المسلسل من قوة

الشر التي يجسدها الفنان أحمد زاهر.

يذكر ان مسلسل البرنس: من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.