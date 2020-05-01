نقابة الموسيقيين تنعي شهداء الوطن في سيناء

تنعي نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية شهداء الوطن في بئر العبد علي إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل علي حماة الوطن وسيفه ودرعه. أسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل علي حماة الوطن وسيفه ودرعه. ويؤكد الفنان هاني شاكر أن خسة وغدر الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره هو ومن يدعمهم للنيل من أمن وسلامة الوطن ويؤكد علي أن جموع موسيقين مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لاستمرار رفعة الوطن خسة وغدر الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره هو ومن يدعمهم للنيل من أمن وسلامة الوطن ويؤكد علي أن جموع موسيقين مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لاستمرار رفعة الوطن

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