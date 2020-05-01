نبيلة عبيد تُشيد بـ جو رعد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ صورة لها مع الفنان ​جو رعد​ الذي انضم لمسلسلها "​سكر زيادة​" كضيف شرف وذلك على صفحتها الخاصة.

واشادت نبيلة بجو معلقة على الصورة قائلة: "حبيبي چو رعد تسلم ايدك مسلسل سكر زياده".

الجدير ذكره ان مسلسل "سكر زيادة" تشارك فيه ايضا الممثلات المصريات نادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطي، طارق عبد العزيز، أنجي علي، عمر زهران، خالد أنور وأميرة هاني.

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