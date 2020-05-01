شاهدوا شبيهة ليلى علوي ..أيهما الأجمل؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت صورة لسيدة شبيهة بالممثلة المصرية ​ليلى علوي​ موجة تعليقات وأخذ ورد وذلك بعد أن فاجأت الممثلةا لمصرية المحبوبة جمهورها بنشر صورة لشبيهتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة: "سبحان الله يخلق من الشبه أربعين".

وأجمعت أغلبية التعليقات أنها أحلىوأجمل من أي شبيهة ونال منشورها العديد من علامات الإعجاب والإشادات.

يذكر أن ليلى علوي لم تشارك في السباق الرمضاني الحالي وهي غائبة للمرة الأولى منذ حوالى أربع سنوات عن الدراما الرمضانية، إذ كان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي"، ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎. ‏

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