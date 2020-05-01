كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير كرارة ينعى شهداء الوطن في "بئر العبد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان أمير كرارة، على نعي شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الغاشم في بئر العبد، الذي استهدف إحدى مركبات القوات المسلحة بعبوة ناسفة، وفقًَا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

ونشر "كرارة" تويتة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقًا: "رحم الله شهداء الوطن.. تحيا مصر".

يذكر أن أمير كرارة يعرض له حاليا مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد عبد، ويشارك في بطولته بجانبه كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.