الفنانة المصرية "عايدة رياض" تكشف تفاصيل مشاركتها في "الفتوة" (فيديو)

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أشادت الفنانة المصرية عايدة رياضن، بالفنان المصرية ياسر جلال، قائلة: "بحب ياسر جلال جدًا كممثل وكإنسان، و يستحق البطولة من 20 سنة، جاتله متأخر ولكن كل شييء بأوانه". وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ياسر جلال فنان أصيل للغاية. وأشادت بمسلسل الفتوة، قائلة إن مسلسل الفتوة عاد لمصر شكلها زمان، مشيدة بـ الفنان أحمد صلاح حسني، قائلة: "ده اكتشاف"، مستكملة: "دوري شراني جدًا في مسلسل الفتوة، وكان دور صعب جدًا بالنسبالي".