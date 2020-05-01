تعرفوا على غيث الاماراتي مقدم برنامج "قلب اطمأن"

منذ عرضه رسميًا لأول مرة في 13 مايو 2018، يحقق برنامج "قلبي اطمأن" على قناة "أبو ظبي" نسبَ مشاهدة عالية وتفاعل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي.

يَعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية يعمل شاب من الإمارات العربية المتحدة يُسمى "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها، ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول على عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.

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وتداول نشطاء، صورة قيل إنها لوجه غيث الحقيقي، وأنها التقطت له أثناء تصوير بعض حلقات البرنامج في الأردن، لكن مُغردين شككوا في صحتها، وآخرين أعلنوا أنه لا يهم وجهه الحقيقي، بل أفعاله الحقيقية هي المقياس.



و يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام. عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

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