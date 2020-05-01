سيرين عبد النور "يوم يللي بوقع بالارض بليز حداً يلمني"

كتبت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على صفحتها عل أحد مواقع التواصل الإجتماعي بأكدلكن انو هالشهر هو الاصعب بالنسبة الي .... تصوير مستمر ما بين مسلسل دانتيل وسهرانين معاكم بالبيت يعني بخلص البرنامج برجع على البيت بحفظ دوري لثاني يوم روح صور المسلسل".

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ولكن أكدت سيرين أن رغم كل ذلك هي سعيدة بالأصداء الجميلة التي تتلقاها:"بس كتير مبسوطة ورغم التعب فرحانة بالاصداء الحلوة وبمحبتكن بس يوم يللي بوقع بالارض بليز حداً يلمني".

كما ذكرت أن الشهر الحالي هو الأصعب بالنسبة لها.