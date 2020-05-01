الرسالة الأخيرة لعرفان خان قبل وفاته... كانت مؤثرة جدًا

غيّب الموت النجم الهندى عرفان خان أهم مشاهير بوليوود عن عمر 53 عاماً، بعد صراع شديد مع سرطان الغدد الصم العصبية النادر.

وكشف متحدث باسم الممثل ان عرفان وافته المنية بعدما دخل مستشفى كوكيلابين ديروباي امباني في مومباي، بسبب عدوى في القولون.

اما المفاجاة التي تركها خان فهي رسالة وجهها الى جميع البشرية ويوقل غيها " قبل فترة قصيرة، تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل.. بسبب قلة الحالات المصابة، فإن نسبة التنبؤ بالعلاج ضعيفة”.

أضاف “كانت لدي أحلام وخطط وتطلعات وفجأة يخبرك شخص ما أنك بلغتك وجهتك، الرجاء النزول.. أنا في حيرة من أمري.. لا لا.. لم أصل إلى وجهتي بعد”.

وتابع “جعلتني هذه التجربة أدرك أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط كله تيارات لا يمكن التنبؤ بها”.

ولفت خان “شعرت بالفوضى والخوف والصدمة والذعر.. في يوم من الأيام حين كنت في زيارة مرعبة للمستشفى تحدثت إلى ابني وقلت له إن الشيء الوحيد الذي أتوقعه منه هو عدم مواجهة هذه الأزمة بالخوف والبؤس”.

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وجعل عرفان رسالته مخصصة للحديث عن الأمر الذي جعله يشعر بقليل من الثقة في مواجهة هذا المرض، حيث قال “خلال هذا الوقت المؤلم، أدركت أن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين”.

وأردف قائلا “جعلني ذلك الإدراك أن أشعر بالثقة وأخضع للواقع، بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن المكان الذي سأظل فيه أو المدة التي ستستغرق للعلاج”.

وأضاف “عندما كنت أدخل المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة. حلم طفولتي”.

واستطرد قائلا “للمرة الأولى، شعرت بما تعنيه الحرية حقا، كما لو أنني أتذوق طعم الحياة لأول مرة، الجانب السحري منها.. الوقت سيحدد ما إذا كان هذا الشعور سيبقى أم لا، لكن هذا ما أشعر به الآن”.

وتطرق عرفان أيضا للحديث عن الأشخاص الذين يتمنون له الخير، قائلا “طوال رحلتي، كان الناس يتمنون لي الخير، ويصلون من أجلي في جميع أنحاء العالم.. أشخاص أعرفهم وآخرون لا أعرفهم.. وأشعر الآن أن كل دعواتهم أصبحت واحدة. قوة واحدة كبيرة”