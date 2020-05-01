احمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية» يعترف: «كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا"

استطاع الفنان أحمد مجدي، أن يثبّت قدميه بقوة هذا العام من خلال شخصية «زياد» التي قدمها في مسلسل «فرصة تانية»، مع الفنانة ياسمين صبري.

عُرف عن أحمد مجدي، الجرأة، وقال في لقاء قديم له في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي: «في تانية ثانوي كنت عايز أبقى صايع وأبقى ليا حضور في المدرسة؛ لأني كنت في مدرسة ليسيه الزمالك ومكنتش محقق فيها نفسي، ولما روحت ليسيه المعادي بقيت عايز أثبت وجودي».

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أضاف: «كنت بشرب مخدرات كتير وبضرب أبويا، كانت مشكلة في البيت في البداية، والتحول حصل للأحسن لما اكتشفوا إني مبروحش الدروس وحصلت المواجهة بيني وبين أسرتي».

واختتم حديثه قائلاً: «كان فيه أثر مؤلم شوفته في أبويا وأمي بسببي وكان لازم أقف، في تالتة ثانوي حولت أدبي ولعبت رياضة وأخدت قرار.. لعبت تجديف سنتين وكنت موهوب جداً».

