رسائل موجعة من رضوى الشربيني لآيتن عامر وياسمين عبد العزيز

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بخصوص شخصية غالية في مسلسلها «ونحب تاني ليه»، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية، منذ بدء عرضه في شهر رمضان.

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مقطع فيديو من المسلسل «ونحب تاني ليه» للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: «البلوك ده يا يبقى فى محله يا بقى حلو يا حلو، اعترفوا مين عملت كده».

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وعلقت رضوى الشربيني لآيتن عامر على دور ريهام الذي تجسده في مسلسل «فرصة تانية»، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة: «إيه يا آيتن.. ايه اللي عاملاه يا ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتي الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت».

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وتابعت: «قالك انتي طالق، وانا ندمت اني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي إنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقلة بعد ما يمشي» وعلقت الفنانة آيتن عامر على الفيديو قائلة: «هتموتيني... بحبك يارودي... لا ده انا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه».

«ونحب تاني ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

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