نشر ناصر البرنس مالك مطعم كبدة البرنس الشهير بالقاهرة، مقطع فيديو له من داخل فيلا الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، حيث أنه كان يعد لهما الإفطار ليلة أمس هو وعدد من أصدقاء أبوهشيمة

وكتب ناصر البرنس عبر حسابه تعليقاً على الفيديو حيث قال: «من داخل فيلا أبوهشيمة وياسمين صبري.. البرنس دايماً بيجمعنا.. واللحظات الحلوة بنحب تكونو معانا فيها.. كنا سعداء جداً باستقبال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبرى». اقرئي ايضا : شاهد رد فعل ياسمين رئيس بعد اكتشافها مقلب رامز جلال

يذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة، قد أعلنا عن زفافهما منذ عدة أيام، والذي اقتصر على حضور عدد قليل من أفراد أسرتهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر احمد ابوهشيمة يستأجر مطعماً شهيراً وينقله إلى منزله لتحضير الإفطار لزوجته ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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