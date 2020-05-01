كشف الفنان تامر هجرس حقيقة مشاجرته مع الفنان محمد رمضان وكريم السبكي خلال كواليس تصوير فيلم «الديزل». وقال خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»، إنه شارك في العمل دون الحصول على أي أجر حبًا في العمل مع محمد رمضان، واقتناعًا بحجم موهبته، لكن الذي أثار غضبه تغيير في مشهد النهاية الذي جمعهما سويًا. اقرئي ايضا : شاهد رد فعل ياسمين رئيس بعد اكتشافها مقلب رامز جلال Advertisements وتابع: «كان المفروض الشخصية بتاعتي تتبروز بشكل معين وعملت الفيلم بدون أجر واتضايقت إن مشهد الفينال كان المفترض يتعمل بطريقة معينة وعلشان كده زعلنا من بعض». وأكد أنه لن يشارك الفنان محمد رمضان بنفس المواصفات التي كانت في فيلم «الديزل» مشيرًا إلى أنه ندم على العمل معه في هذا الفيلم.



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كانت هذه تفاصيل خبر تامر هجرس: ندمت على العمل مع محمد رمضان وهذا سبب خلافي معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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