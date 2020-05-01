شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض" عن كريم حسن شحاتة: بعتبره ابني والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على صورة كريم حسن شحاته، قائلة: "أول واحد في العيلة وكارميلا العيلة".

Advertisements وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا بحبه لأنه بيحب شغله ومجتهد في شغله، ولديه موهبة الإلقاء، ولديه ذكاء فطري ومؤهل"، مستكملة: "بعتبره ابني، وياريت يبقى عندي ابن زيه".

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