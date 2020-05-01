الفنانة المصرية "عايدة رياض": الأعمال الدرامية أصبح لها قيمة في عهد الرئيس المصري السيسي

الجمعة 1 مايو 2020

علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفن، قائلة: "شوفوا الأعمال الدرامية هذا العام بقى ليها قيمة إزاي في عهد الرئيس المصري السيسي".



وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه أصبح هناك أعمال فنية عظيمة وممتعة، وتمجد التاريخ، والشهداء.

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وأشارت الفنانة المصرية عايدة رياض، إلى أنه أصبح هناك أعمال درامية جيدة للغاية.