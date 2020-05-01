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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": إحنا بنعشق الرئيس المصري السيسي والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إحنا مش بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بس، إحنا بنعشقه".
وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل الجميع يعمل، كما حسن العلاقات المصرية الخارجية".
وأضافت: "الرئيس السيسي المصري ابن مصر، وبيحب مصر، وعايز يعمل حاجة لمصر، عايز يضيف لتاريخ مصر ويسيب حاجة لمصر"، معلقة: "السيسي عايز يعمل كل حاجة، وعايز المصريين تتعالج ببلاش، وإحنا لازم نساعده".
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