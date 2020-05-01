شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": يونس شلبي سبب عودتي للوسط الفني

الجمعة 1 مايو 2020

قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إنها ظلت لمدة 7 سنوات في المنزل بعد زواجها من محرم فؤاد، بطلب منه، معلقًا: "قالي هنشتغل مع بعض، وبعد ما دخلنا القفص الذهبي مخرجتش منه".



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وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محرم فؤاد كان فنانًا كبيرًا وله اسمه، وكان رجلًا شرقيًا.

وتابعت: "يونس شلبي تحدث مع محرم فؤاد لعودتها للفن، ووافق بالفعل واشتركت في عمل "سفاح كرموز".