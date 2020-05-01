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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": يونس شلبي سبب عودتي للوسط الفني والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إنها ظلت لمدة 7 سنوات في المنزل بعد زواجها من محرم فؤاد، بطلب منه، معلقًا: "قالي هنشتغل مع بعض، وبعد ما دخلنا القفص الذهبي مخرجتش منه".
وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محرم فؤاد كان فنانًا كبيرًا وله اسمه، وكان رجلًا شرقيًا.
وتابعت: "يونس شلبي تحدث مع محرم فؤاد لعودتها للفن، ووافق بالفعل واشتركت في عمل "سفاح كرموز".
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