شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": القضاء المصري هيفضل طول عمره فوق راسنا والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إن محرم فؤاد وقف بجانبها في القضية التي تورطت فيها، موجهة الشكر للقضاء المصري، قائلة: "القضاء المصري هيفضل طول عمره فوق راسنا".
وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "القضاء المصري حلل وفسر كل شييء، وكشف حقيقة الواقعة".
وأوضحت الفنانة عايدة رياض، أن واقعة الـ100 دولار كانت منذ 38 سنة وخلصت.
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