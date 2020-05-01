شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض": فرقة رضا" أساس الفن الشعبي في مصر (فيديو) والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 أشادت الفنانة المصرية عايدة رياض، بمهنة الرقص، قائلة: "الرقص جزء من الرياضة"، لافتة إلى أن الفرقة القومية ساعدتها كثيرًا في حياتها الفنية.

Advertisements كما أشادت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بفرقة رضا، قائلة: "أساس الفن الشعبي في مصر، وهما إللي علمونا".

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