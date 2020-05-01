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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض": الفن إداني وأخد مني كتير.. ولو كنت خلفت مكنتش رجعتله (فيديو) والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
علقت الفنانة المصرية عايدة رياض على سبب انفصالها من محرم فؤاد، وعدم إنجابها منه، قائلة: "كنت أتمنى"، مضيفة: "كان نفسي أخلف ولكن ربنا لم يريد، ولذلك عادت إلى العمل".
وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "لو كنت خلفت من محرم فؤاد مكنتش رجعت الفن خالص".
وتابعت: "زنيت علي محمرم فؤاد إني أعود للفن، وزنيت على خراب عشي، الفن اداني كتير وأخد مني كتير".
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