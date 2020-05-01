شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض": أنا ليا شعبية كبيرة.. والناس بتحبني (فيديو) والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إن جماهيرها تحبها بشدة، قائلة: "أنا ليا شعبية جميلة والناس بتحبني بجد".

Advertisements وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الناس بتكلمني بحب وبود وبيسألوا عليا، ولما بنزل بيتعاملوا معايا كويس جدًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة المصرية "عايدة رياض": أنا ليا شعبية كبيرة.. والناس بتحبني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.