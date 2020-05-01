شاهد.. تعليق الفنانة المصرية عايدة رياض على صورة زفافها على محرم فؤاد

الجمعة 1 مايو 2020

علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على صورة زفافها مع الفنان محرم فؤاد، قائلة: "أيام جميلة".



وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها كانت ما زالت في الفرقة القومية، معلقة: "كنت بلف العالم، وبعدين دخلت القفص".

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وتابعت: "محرم فؤاد رجل مصري صميم، ورجل بيتوتي ويحب بيته، وإنسان جميل"، مستكملة: "مطرب جميل وصوته جميل وقمر وفنان شكله حلو، وكان شقي قبل الجواز، وده حقه".