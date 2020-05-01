شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض" مشيدة بالإعلامي المصري محمد موسى: "إعلامي محترم.. ويهتم بالإنسانيات والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 أشادت الفنانة المصرية عايدة رياض، بالإعلامي المصري محمد موسى، قائلة: "شخص محترم وتراعي الضيف والجمهور، ولديك إنسانيات كثيرة".

Advertisements وعلقت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الإنسانية مبقتش موجودة دلوقتي بشكل كبير".

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