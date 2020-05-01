الفنانة المصرية "عايدة رياض" عن فيروس كورونا: "إحنا ناس أقوياء".. فيديو

الخميس 30 أبريل 2020

علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على أزمة فيروس كورونا، قائلة: "إحنا ناس أقوياء جدًا".



Advertisements

وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك إجراءات احترازية كثيرة، وتباعد اجتماعي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتابعت الفنانة عايدة رياض: "كلنا خايفين، ولكن الستر من عند ربنا، ولازم الناس تلتزم".