نوال الزغبي ترد بشأن استخدام صورتها بمسلسل "شاهد عيان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع فريق مسلسل "شاهد عيان" بطولة النجم المصري حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، في خطأ جسيم، حيث استعانوا بصورة النجمة اللبنانية نوال الزغبي في طفولتها، على أنها صورة بطلة المسلسل في طفولتها.

وترقب رواد السوشال ميديا حقيقة الصورة المأخوذة في المسلسل، وعلق أحدهم: "بمسلسل ‎شاهد عيان بطولة حسن الرداد وهنا شيحا حاطين صورة نوال الزغبي وهي طفلة على أساس أنها صورة البطلة وهي صغيرة ما بيعرفوا أنو حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل العالم عارفينها".

وأعادت النجمة نوال الزغبي، التغريدة، وأرفقتها بتعليق به صيغة المزح وليس الجد، قائلة: "بدي حقوقي"، ليضج بعدها رواد التواصل الاجتماعي، بتداول تغريدة نوال، واعتبر بعضهم أن النجمة اللبنانية خاضت تجربة التمثيل لأول مرة في حياتها.

كما علق متابعون آخرون على تويتر: "‏‎وهيك بتكون نوال الزغبي دخلت عالم لتمثيل بدون ما تمثل"، و"هيك لما يسألوك ما بتمثليش ليه يا نوال قولي خلاص مثلت وأنا صغيرة"، و"‏‎قلبك أبيض يا نوال ذي الدهب دائما لأنك باختصار انتي الذهبية".

وكانت نوال الزغبي، قد حلّت مساء الثلاثاء الماضي، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، مع النجم المصري أحمد السقا، وبصحبة الفنانة رزان مغربي، التي تقدم البرنامج، وتحكم بين المتسابقين.

وتسبب ظهور نوال الزغبي ببرنامج "اغلب السقا"، في تخفيف حجم النقد على البرنامج، حيث ضجت وسائل التواصل بالإشادة بها وبخفة دمها وظلها وروحها المقبولة بشكل كبير.

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وكانت نوال الزغبي، قد كشفت في وقت سابق، أنها ستترأس لجنة تحكيم برنامج المواهب الجديد "The Talent"، موضحة أن البرنامج الجديد، هو الأول من نوعه للهواة في العالم العربي، حيثُ قالت "عندي مفاجأة إلكن، رح كون عرابة برنامج (ذا تالنت) أول برنامج هواة أونلاين بالعالم العربي".

ورفضت الزغبي، عروضًا للانضمام إلى لجان تحكيم رغم أنها خريجة برنامج مواهب، وذلك لأنّ الأمر سيتطلب منها الظهور مرّة أو مرتين في الأسبوع على الشاشة، وهي تؤمن بقلّة الظهور الإعلامي.

جدير بالذكر أن مسلسل شاهد عيان من بطولة النجم المصري حسن الرداد، وبسمة، وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، ويخوض الموسم الرمضاني الجاري.

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