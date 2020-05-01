شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجتمع أحمد عز وأمير كرارة فى مسلسل "الاختيار"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة، للنجم أحمد عز بملابس الصاعقة المصرية، بصحبة النجم أمير كرارة بطل مسلسل "الاختيار" فى حضور المخرج بيتر ميمى، وحملت التعليقات توقعات بمشاركة عز فى إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف لينضم إلى قائمة النجوم الكبار الذين شاركوا كضيوف شرف فى العمل الأكثر نجاحًا فى دراما رمضان الجارى .

الحقيقة أن الصورة قديمة، تم التقاطها خلال تصوير أحمد عز مشاهد فيلم "الممر" بمدينة الإنتاج الإعلامى بالتزامن مع تصوير أمير كرارة فيلم كزابلانكا، والتقيا الثنائى خلال التصوير ليلتقطا صورة تذكارية، ولا صحة لمشاركة عز فى مسلسل الاختيار .

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.