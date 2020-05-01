شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وسانتا كلوز ومصاص الدماء فى الحلقة السابعة من "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقابل تيمون – أحمد فهمى - وبومبا – أكرم حسنى - أحد التجار من أجل بيع له الدم الذى سرقاه من أهل الحارة والذى يبلغ 100 لتر دم، وذلك فى الحلقة السابعة من مسلسل "رجالة البيت"، ويعرض التاجر 100 جنيه فى اللتر ولكن تيمون وبومبا يرفضان ويطلبان علبتي عصير فى كل لتر خاصة أنهما يخططان للتجارة فى العصير ويعملان على جمعه.

ويكتشف سكان المنطقة أن هناك أحد يسحب دمهم، ولكن تيمون وبومبا يخبرونهم بأن النموس هو الذى يسحب الدم منهم، ويلاحظ طبيب سيارة الإسعاف أنه خلال اليومين الماضيين لم يحضر أحد للتبرع بالدم، ويشكك الطبيب فى تيمون وبومبا ويقرر البحث ورائهما.

يفكر تيمون وبومبا فى إظهار مصاص الدماء لأهل الحارة لإلهائهم عن سرقتهما للدم منهم، ويقررون الاستعانة بعيد - بيومى فؤاد - لعمل مصاص دماء ويخرج عيد لأهل الحارة ويقول أنا مصيص الدماء وما تفرقش معايا الأسماء ولكن أهل الحارة يكتشفون مخزن عصير ويتبين أن تيمون وبومبا هما اللذين سرقا الدم منهم من أجل التجارة فى العصير.

حرامى يذهب لمنزل عيد للسرقة وفجأة يخرج الكحول لتعقيم الدولاب ويخبر عيد أنه لا يرغب فى نقل الجراثيم فى الدولاب فى تلميح لفيروس "كورونا"، ويسأله عيد عن اسمه ليقول له انه يدعى عمر الحرام ما يدوم، ويوضح سبب عمله بالسرقة بأن أمه مصابة بمرض نادر ابن خالته ونقل العدوى لها، كما يخبره بأنه يسرق لأنه يريد تحقيق حلمه بإكمال ماكينة الآيس كريم

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى



بيومى فؤاد فى شخصية مصاص الدماء



مسلسل رجالة البيت الحلقة 7



رجالة البيت



رجالة البيت