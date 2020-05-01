شكرا لقرائتكم خبر عن سكر وعسل وشربات.. كندة علوش عن مسلسل بـ"100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كندة علوش عن حرصها في متابعة مسلسل "بـ 100 وش"، للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين، وأشادت بهذا العمل الرائعة من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، قائلة: " بـ 100 وش سكر وعسل وشربات.. عمل دمه خفيف ذكى ممتع ورشيق، شكرا كاملة أبو ذكرى على المجهود اللى باين واحترام عقول الناس، وشكرًا نيللى كريم وآسر وكل الكاست على المتعة اللى بتقدموها".





يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب و دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.