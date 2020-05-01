شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يشيد بالفنان محمد رمضان في البرنس: "بفتكر فيك أحمد زكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على الإشادة بإداء النجم محمد رمضان، في مسلسل البرنس، مشيرا أنه يذكره بالفنان الكبير الراحل أحمد زكى.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "محمد رمضان مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي ...واصل يانجم".



تركى آل الشيخ

ورد الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع انستجرام: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركى آل الشيخ.. البرنس ثقة في الله نجاح".

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محمد رمضان

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، استيقاظ "رضوان البرنس" محمد رمضان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب حادث التصادم الذى أودى بحياة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وسأل الممرضة عنهما، ولكنها أخبرته بأن زوجته توفيت هي والطفل، أما ابنته فهى بخير، وانهار "رضوان" بعد سماع الخبر من البكاء واضطر الطبيب إلى إعطاء مخدر بعد انهيار إعصابه.

دور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.