وفاة شقيق الفنان المغربي سعيد الناصري بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المغربي سعيد الناصري عن وفاة شقيقه محمد الناصري، إثر معاناته من مضاعفات نتجت عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنان المغربي نعى شقيقه الراحل، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتب: “وفاة السيد محمد الناصري أخي وشقيقي بفرنسا.. تغمده الله بواسع رحمته.. أدعو له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

Advertisements

وكان الفنان المغربي قد نشر مقطع فيديو منذ ما يقرب من أسبوعين، كشف خلاله عن إصابة شقيقه بفيروس “كورونا” أثناء وجوده في فرنسا.

وسعيد الناصري ممثل ومخرج مغربي، من مواليد مدينة الدار البيضاء، 25 سبتمبر 1960، شارك في عدة أفلام وسيتكومات كان هو بطلها ظهر لأول مرة عام 1988.

إشتهر بأداء دوره الكوميدي والعمل على المواقف المضحكة التي كسب بها قلوب مشجعيه ومحبيه، أشهر أفلامه هي: “البانضية، لعب مع الذئاب، عبدو في عهد الموحدين، والخطاف، ,مروكي في باريس، نسيب الحاج عزوز، العوني، أخناتون في مراكش، تبدال المنازل، وأنا وخويا ومراته”، وغيرها.