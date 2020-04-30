شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض": أعاني من ضعف المناعة.. وأنا ست بيت شاطرة(فيديو) والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إنها تجلس في منزلها خلال فترة فيروس كورونا؛ لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

Advertisements وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا ست بيت شاطرة، بطبخ وبمسح وبغسل وبنشر وبطبق، وماحدش بيساعدني في البيت، الوقت بالنسبالي بيضيع بسرعة جدًا". واستكملت الفناة عايدة رياض: "أنا بطبخ وبعمل محشي وبامية وملوية وكل حاجة".

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