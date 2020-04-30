شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة "عايدة رياض" مشيدة بالإعلامي المصري محمد موسى: "مذيع السهل الممتنع" والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 قالت الفنانة عايدة رياض: "عايدة رياض ممكن تكذب، لكن مش ممكن تعتزل الفن بسرعة".

وأشادت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بالإعلامي محمد موسى، قائلة إنه مذيع السهل الممتنع، ويضع الأشياء في طبق جميل، متابعة: "برنامج خط أحمر سيستمر إن شاء".

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