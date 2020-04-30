الفناةنة المصرية "عايدة رياض": مصر هي الخط الأحمر الوحيد بالنسبالي (فيديو)

الخميس 30 أبريل 2020

هنأت الفنانة المصرية عايدة رياض، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسة حلول شهر رمضان الكريم، قائلة: "يارب كورونا تبعد عننا".



وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان عندي خطوط حمراء زمان، بس دلوقتي كله بيفاجئني ويدخل في الخطوط الحمراء".

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وأكدت الفنانة عايدة رياض، أن مصر هي الخط الأحمر الوحيد بالنسبة إليها.