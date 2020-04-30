شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض" تكشف واقعة غريبة تعرضت لها والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 علقت الفنانة المصرية عايدة رياض، على الشائعات التي تطلق عليها، قائلة: "شائعة الوفيات دي حاجة بسيطة من إللي بيحصلي".

Advertisements وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: "شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي". واستكملت الفنانة عايدة رياض، قائلة: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شييء".

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