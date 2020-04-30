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شكرا لقرائتكم خبر عن "اتزقت عليا".. الفنانة المصرية عايدة رياض تكشف تفاصيل سر الـ100 دولار وتلفيق قضية أداب لها والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".
واستطردت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جم 4 لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".
وتابعت: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".
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