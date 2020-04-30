المصمم العالمي Preston Bailey يشكر رجل الأعمال اللبناني شفيق نور الدين

متابعة بتجــــــــرد: نشر رجل الأعمال اللبناني Chafik Noureddine صاحب شركة Bella Flora مقطع فيديو للعرس الملكي الذي اقيم العام الماضي في الدوحة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي أنستغرام.
وكان لافتاً، تعليق مصمم حفلات الزفاف العالمي Preston Bailey على الفيديو الذي نشره Noureddine. حيث شكره على قائلاً : ” Dear Chafik Thank you for making this happen. بعد ذلك رد Noureddine :” without you nothing happened brotherit was pleasure sharing with this dream wedding!!
الجدير بالذكر ، أن هذا الزفاف الضخم شارك بها Noureddine الى جانب Preston Bailey وليسجل به رقم إضافي في قائمة أعماله الناجحة .
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