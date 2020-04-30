متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية كريستين كافياري أنها لن تتنازل عن أولادها لأنهم خط أحمر في أي تسوية مع زوجها السابق و لاعب كرة القدم الأمريكية المعتزل جي كاتلر.
وقالت كافياري (33 سنة) إنها تحملت الكثير في زواجها، وتود أن تظل العلاقة طيبة مع طليقها من أجل الأولاد، لافتة إلى أنها لن تتنازل عن حضانتهم مهما كانت الأسباب ومستعدة للقتال من أجلهم.
وكشفت أنها بدأت بالفعل البحث عن مسكن مستقل لها قبل 5 أشهر من إعلانها الانفصال بعد أن تأكدت أن الحياة أصبحت مستحيلة، ومن الأفضل أن يشق كل طرف طريقه في الحياة بعيداً عن الآخر حتى ينشأ الأطفال في بيئة سوية من دون مشاحنات وضغائن.
وأشارت كافياري إلى أنها حاولت مع زوجها إنقاذ الزواج، ولكنهما تيقنا أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة، وأن ما يفرقهما يفوق ما يربطهما لذلك اختارا الانفصال بصورة ودية بعد 10 سنوات من الارتباط.
وأضافت أن كاتلر (36 سنة) حاول أن يرهبها ويهددها فيما يتعلق بحضانة الأولاد كامدن 7، جاكسون 5، سيلور 4، ورفض بالفعل شراء منزل جديد لها عندما رفضت خطته في حضانة الأولاد، منوهة بأن هذا هو أسلوبه معها في الفترة الأخيرة.
وألمحت إلى أن طليقها حاول مراراً استفزازها أمام أولادها ولكنها رفضت الانجرار لما يريد، لذلك وجدت أن أفضل شيء هو الابتعاد مع أطفالها.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستين كافياري: لن أتنازل عن أولادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.