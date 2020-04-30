كريستين كافياري: لن أتنازل عن أولادي

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية كريستين كافياري أنها لن تتنازل عن أولادها لأنهم خط أحمر في أي تسوية مع زوجها السابق و لاعب كرة القدم الأمريكية المعتزل جي كاتلر.

وقالت كافياري (33 سنة) إنها تحملت الكثير في زواجها، وتود أن تظل العلاقة طيبة مع طليقها من أجل الأولاد، لافتة إلى أنها لن تتنازل عن حضانتهم مهما كانت الأسباب ومستعدة للقتال من أجلهم.

وكشفت أنها بدأت بالفعل البحث عن مسكن مستقل لها قبل 5 أشهر من إعلانها الانفصال بعد أن تأكدت أن الحياة أصبحت مستحيلة، ومن الأفضل أن يشق كل طرف طريقه في الحياة بعيداً عن الآخر حتى ينشأ الأطفال في بيئة سوية من دون مشاحنات وضغائن.

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وأشارت كافياري إلى أنها حاولت مع زوجها إنقاذ الزواج، ولكنهما تيقنا أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة، وأن ما يفرقهما يفوق ما يربطهما لذلك اختارا الانفصال بصورة ودية بعد 10 سنوات من الارتباط.

وأضافت أن كاتلر (36 سنة) حاول أن يرهبها ويهددها فيما يتعلق بحضانة الأولاد كامدن 7، جاكسون 5، سيلور 4، ورفض بالفعل شراء منزل جديد لها عندما رفضت خطته في حضانة الأولاد، منوهة بأن هذا هو أسلوبه معها في الفترة الأخيرة.

وألمحت إلى أن طليقها حاول مراراً استفزازها أمام أولادها ولكنها رفضت الانجرار لما يريد، لذلك وجدت أن أفضل شيء هو الابتعاد مع أطفالها.