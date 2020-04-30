منزل بريتني سبيرز يتعرّض لحريق كبير

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة الأميركية بريتني سبيرز أنها تعرضت لحادث تسبب في اندلاع النيران في صالتها الرياضية داخل منزلها.

وذكرت ذلك صحيفة “يو إس إيه توداي” الأميركية أن سبيرز شاركت مع متابعيها عبر “إنستغرام” سلسلة فيديوهات. وقالت فيها إنها “في صالتها الرياضية الآن”، مضيفة: “لم أظهر هنا منذ ستة أشهر، لأنني أضرمت فيها النيران مع الأسف”.

ولفتت سبيرز إلى أن الحادث تسببت فيه شمعتان، مشيرة إلى أن الموقف بأكمله كان حادثا مروعا. ولم تظهر صالتها الرياضية علامات لوقوع حريق هائل، لكنها أوضحت أنه لم يتبق لها سوى آلتين من المعدات الرياضية بعد الحريق.

وقالت: “لسوء الحظ، لم يتبق سوى آلتين من المعدات وصالة ألعاب رياضية ذات مرآة من جانب واحد، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير”.