بريانكا شوبرا ناعية عرفان خان: ألهمت الكثيرين وسنفتقدك

متابعة بتجـــــــــرد: نعت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا النجم الراحل عرفان خان ونشرت صورة لها معه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مغردة أن الكاريزما التي كان يتمتع بها كانت بمثابة السحر لكل من تعامل معه.

وأضافت شوبرا «موهبتك صاغت الكثير من الأعمال في ساحات كثيرة، وألهمت الكثيرين، سنفتقدك كثيراً.. عزائي للأسرة».

وكانت بريانكا قد شاركت الممثل الراحل في 5 أفلام من بينها بيلو وباجيرو ماستاني في عام 2015.

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وقالت نجمة بوليوود إن الراحل الذي توفي يوم 29 أبريل كان بمثابة الشعلة التي تنير الطريق لها ولجيل كامل من الممثلين في صناعة السينما الهندية ومن الصعب تعويضه، منوهة بأنه كان أخاً لجميع من شاركوه أعماله، لا يبخل بنصيحة أو استشارة، ومحبوب من الجميع.

وبالإضافة إلى العديد من الأفلام في بوليوود التي جعلته من أبرز الأسماء في صناعة السينما، ظهر النجم الراحل في أفلام كثيرة في هوليوود مثل جوراسيك بارك في عام 2015، لذلك رثاه مخرج العمل كولين تريفورو.

وغرد المخرج الأمريكي «حزين من الأعماق بسبب خسارة عرفان خان. كان رجلاً ذكياً يجد الجمال في العالم المحيط به وينشره حتى وهو يتألم، وفي مراسلاتنا الأخيرة طلب مني أن أتذكر الجوانب الرائعة لوجودنا في أحلك الأيام».